結婚発表した YouTuber「ヘラヘラ三銃士」さおりん、夫とのウエディングフォトを公開「本当に本当におめでとう!!!」「旦那さん、絶対イケメンじゃん！」
3人組YouTuber「ヘラヘラ三銃士」のさおりんが16日、自身のインスタグラムを更新。結婚発表した同日に、夫とのウエディングフォトを公開した。
【写真】「絶対イケメンじゃん！」夫とのウエディングフォトを公開したヘラヘラ三銃士・さおりん
さおりんはこの日、ヘラヘラ三銃士のYouTubeチャンネルに投稿された動画で、結婚を発表。お相手とは、アイドルをやめてからヘラヘラ三銃士として活動を始めるまでの「1年間の空白期間」に飲み会で出会ったのがはじまりで、その後、偶然韓国のエレベーターで再会したと話し、「優しい。感情の浮き沈みがないから怒らない。怒られたことがない」と紹介した。
また、インスタでは夫とのウエディングフォトを公開。純白のウエディングドレスに身を包んださおりんと、花束で顔を隠した夫の2ショットや、ブラウンやキャメルで統一したスタイルで、さおりんの愛犬・トラくんも含めた3ショットなども披露した。
投稿では「これまで支えてくださった皆さまへの感謝を忘れずに、これからも変わらず活動していきたいと思います！温かく見守っていただけたら嬉しいです」とコメントしている。
これに対しファンからは、「本当に本当におめでとう!!!」「お幸せに」「素敵な家庭築いてください」「とっってもかわいい」「旦那さん、絶対イケメンじゃん！」など、さまざまな反響が寄せられている。
