今年1年の県内の出来事を振り返えるシリーズ。

きょうは品薄や価格高騰が暮らしに影響し、政府の対策にも注目が集まったコメについてです。

農業の課題も浮き彫りとなった「令和の米騒動」この1年を振り返ります。



私たちの主食、コメ。

食生活に欠かせないコメの品薄が目立った今年。令和の米騒動が深刻化しました。

射水市でコメの卸売業を営む大門食糧の米澤社長はため息を漏らしていました。





大門食糧 米澤治夫社長「去年の新米時期からずっとパニックなんですよ。夜12時まで精米しているんですよ」去年の秋から上がり続けたコメの価格。全国で争奪戦が始まり、コメがあると聞けば県内外を問わず注文が殺到しました。このため、米澤さんの精米工場でも例年を上回る早さで在庫が減っていきました。コメの品薄による価格高騰を抑えようと、政府が放出を決めたのが備蓄米です。災害や不作に備えて保管しているコメで、今年3月には競争入札が行われました。しかし流通は限定的で、店頭価格は当時5キロで税込み3500円ほど。コメ全体の価格を下げる効果は見られませんでした。その後、江藤農水大臣はコメをめぐる発言で批判を浴び、辞任。5月下旬、後任についた小泉大臣は。小泉農水相「販売価格は60キロあたり平均で税抜き1万700円、小売価格では5キロあたり2000円程度となる水準。国が提示した定価で毎日販売をいたします」2021年産の備蓄米。いわゆる「古古古米」を政府が業者と直接契約を結ぶ随意契約で売り渡すとしました。店頭価格は5キロあたり税込み2000円程度に。大門食糧もこの随意契約に手をあげました。米澤社長「ご苦労さん」契約した備蓄米が最初に到着したのは、1か月以上が経った7月半ば。届いた備蓄米はすべて、県内産のコシヒカリでした。さっそく精米し、取引先のスーパーへ届けます。備蓄米は次々と売れていきました。あれから5か月。備蓄米はその後どうなったのか。米澤社長「完売しました。それぐらい安いものを求めておられる方がいるんですよ。例えば介護施設、病院、もう一つは外国人労働者、今でも無いかと言ってきますよ」令和の米騒動で関心が高まったのが、農家をめぐるさまざまな課題です。射水市で72ヘクタールの農地を管理する農事組合法人あしつきの郷です。あしつきの郷 高橋隆之代表理事「今年買ったトラクターがあれなんですけど、1000万円（以上）します」近年の物価高で、農業機材や肥料などが値上がりし、農家の経営を圧迫していました。コメ農家にとって収入の柱となるのが、地域のJAが生産者に前払いする「概算金」です。その目安としてJA全農とやまが8月、今年収穫されるコメについて示した金額は、1等60キロあたり富富富が税込み2万6800円、コシヒカリが2万6000円といずれも過去最高額でした。実際の市場ではさらに高値で推移していて、今後、生産者への追加払いが出る可能性もあります。農家にとっては利益につながる話ですが…高橋代表理事「僕はものすごく心配しているのは、この（集荷）競争が激しくなって、本当に消費者がどんどん離れていくような気がしてならないので、もうちょっと落ち着いて、コメの値段というのは安定してほしいですね」全国のスーパーで今月に入ってから1週間に販売されたコメの平均価格は5キロあたり税込みで4321円。依然として高値が続いています。また、政府は物価高対策としてJA全農などが発行する「おこめ券」を推奨しました。しかし、県内でもプレミアム付き商品券など別の支援策を実施する方針の自治体が相次いでいます。米澤さんは毎年、県内の保育園などでコメの食育に関する出前授業を開いています。米澤社長「私はコメがずっと日本の主食で今後もあり続けていくと思います」炊き立てのコメのおいしさを親子で感じてほしいと願っています。米澤社長「コメ離れというのは子どもの判断できることじゃないのでお米の味はやっぱり忘れてほしくないですね」「ふわふわでおいしい！」この1年、エブリイではコメ作りにかかわる人たちから今後の農政に望むことを聞いてきました。富山市の農家 田口智貴さん「とりあえず安定した価格にまず戻ってくれることを願いながら、国・政府がしっかり責任を持って、今後のコメに対する政策をきちっとやってもらえればやってくれることを考えてくれればいいなと思います」あしつきの郷 高橋代表理事「今コメの値段だけに一喜一憂しているが、本来であれば私たちの課題は後継者がいないこと。担い手をどうするかどう立て直していくかが一番の課題だった」子どもたちが大人になるころ、日本人の主食をめぐる環境はどうなっているのか。未来の食卓を守るためにも私たちは、令和の米騒動の教訓を忘れてはいけません。