中国政府が日本への渡航自粛を要請した影響が県内でも広がっていて、富山・上海便は来年3月までの欠航が決まっています。

こうしたなか観光地の旅館では、中国からの団体予約のキャンセルが出ていて関係者は早期の回復を願っています。



吉田颯人記者

「県内有数の観光地・黒部市の宇奈月温泉です。上海便の3月までの欠航が決まってから2日、早くも影響がでています」



黒部市宇奈月温泉のホテル黒部です。

中国の旅行会社からきのう夕方、来年2月に宿泊予定だった団体客14人分の予約キャンセルの連絡があったということです。





ホテル黒部 中島ルミ子女将「やはりフライトがどうしてもキャンセルで…（上海便欠航の）ニュースの後もキャンセルがなかったから 大丈夫かなと思ってたんですけど、やはりキャンセルの通知が来てしまって、すごく残念」高市総理大臣の台湾有事をめぐる発言の後、富山と上海を結ぶ定期航空便は来年3月までの欠航が、おととい正式に決まりました。理由について、中国東方航空は「市場の問題」と説明していますが、高市総理の発言を受けて中国政府が日本への渡航自粛を要請したことが影響しているとみられます。例年、2月ごろには中国の旧正月「春節」があり、県内を訪れる団体客がツアーで宇奈月温泉を巡っていました。日中関係が冷え込む中、県は4月以降の上海便の運航についても見通せていないとしていて、影響の長期化が懸念されています。中島さん「4月以降はアルペンルート（の開通）が大事な富山の観光の大きなものがあるので、そこまでには早く回復していただいて、また元に戻ってくれればいいなと切に願います」春節を含む期間の欠航は宿泊施設だけでなく、県内の飲食店にも影響が広がりそうです。