木戸大聖、憧れの先輩明かす かわいい理由も告白「トイレに行った時に…」
俳優の木戸大聖（29）が17日、都内で行われた映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の公開御礼舞台あいさつに登場。憧れの先輩を明かした。
【集合ショット】イケメン揃い…！水上恒司＆木戸大聖ら
木戸は観覧者から憧れの先輩について質問を受け、「部活の2個上のキャプテン」を挙げた。理由について「その人がトイレに行った時にハンカチでちゃんと拭いていたんですよ」と明かした。
当時、「ハンカチを使う恥ずかしさがあった」という木戸はその様子にキュンとしたといい、司会から「現在はハンカチを持っているのか」と聞かれると、ごまかしながら小さく「はい」と答えていた。
原作は、にいさとるによる同名漫画。ケンカだけが取り柄の孤独な高校生・桜遥がてっぺんを目指して入学した風鈴高校を舞台に、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じる姿を描く。かつて不良の巣窟だった同校は街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”に変貌しており、力の絶対信仰を掲げる最凶集団との闘いを繰り広げる。
イベントでは木戸のほか、水上恒司、綱啓永、BE:FIRST・JUNONが登壇した。
【集合ショット】イケメン揃い…！水上恒司＆木戸大聖ら
木戸は観覧者から憧れの先輩について質問を受け、「部活の2個上のキャプテン」を挙げた。理由について「その人がトイレに行った時にハンカチでちゃんと拭いていたんですよ」と明かした。
当時、「ハンカチを使う恥ずかしさがあった」という木戸はその様子にキュンとしたといい、司会から「現在はハンカチを持っているのか」と聞かれると、ごまかしながら小さく「はい」と答えていた。
イベントでは木戸のほか、水上恒司、綱啓永、BE:FIRST・JUNONが登壇した。