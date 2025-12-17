南砺市が運営する2つの公立病院の再編をめぐり、住民の団体などはきょう、市の方針に反対する署名を田中市長に提出しました。

署名の数は、1万人を超えています。



南砺中央病院と地域をつなぐ会 岩村晃会長

「市民や医療者の声を改めてきき、地域住民が納得できる医療体制について再検討してください」



署名を提出したのは、福光、城端、平、上平地域の自治振興会などでつくる「南砺中央病院と地域をつなぐ会」で、岩村晃会長が市内有権者のおよそ3割にあたる、1万2439人分の署名簿を田中市長に提出しました。





田中市長「皆さまの心配事を払拭するためにどういうことを今後やっていかなければならないかということも十分、この皆さまの署名をみて感じています」南砺市には、井波地域にある南砺市民病院と、福光地域にある南砺中央病院の2つの公立病院があります。人口減少が進む中、南砺市では2つの公立病院を維持・経営していくことが厳しくなっています。市は、常勤医師が多く治療実績が豊富な南砺市民病院を、手術や救急などを担う急性期医療の中核拠点とする方針です。一方、南砺中央病院はリハビリや療養を中心とした、回復期医療を担う病院とする方針を示しています。しかし、福光や城端を中心とする地域では急性期医療を南砺市民病院に集約することに根強い反発があるといいます。病院の再編をめぐり市は、市民病院に機能を集約したあとも中央病院での外来診療は続けるものの、診療科は見直すとしています。県内の公立病院は、昨年度の決算がすべて赤字となり、地域医療は現状維持が難しいのが実情です。住民のニーズにどう向き合いどのような着地点を見いだすのかが焦点となります。