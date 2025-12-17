◇WBO世界フライ級タイトルマッチ 王者 アンソニー・オラスクアガ(米国、帝拳)＜12回戦＞同級4位・桑原拓(大橋)（2025年12月17日 東京・両国国技館）

WBOフライ級王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳）が同級4位の桑原拓（30＝大橋）の挑戦を迎え撃ち、4回TKO勝利で圧倒的な強さを見せた。

王者オラスクアガに試合直前にアクシデントが起こった。両者の選手コールが終わり、リングアナも「ラウンドワン！」とコールした。しかし開始のゴングがなかなか鳴らなかった。

オラスクアガがマウスピースを持っていないことが発覚。会場がどよめく中で、セコンド陣が控え室に取りに戻った。無事にマウスピースを着用して、試合のゴングが鳴り響いた。

試合では圧倒的な強さを見せて4回TKO勝利を飾った。試合後にはクリスマスに合わせたような赤い袋を持って記念撮影をしていた。ファンに何かプレゼントするかと思いきや、何もプレゼントせずに退場してしまった。

試合後の会見で「本当は自分のグッズを入れといて、それでみんなにプレゼントだと思ってたんですけど、忘れちゃったんです。本当にごめんなさい」と赤い袋の真相を告白した。

さらに「自分の着た衣装が入っていました」とクリスマス袋の中身を明かして、苦笑いを見せた。「次の12月、来年もし12月に試合ができたらプレゼントしたい」とファンに誓った。

試合についても「自分のジャブが効いていたと思います。で、あのジャブを打ち始めて、試合をコントロールすることができたかなと思います。あとは、自分のプレッシャーをかけることができました。彼は、思っていた以上に動き回る足を使ってくるファイターではもちろんあったんですけれども、そこでしっかりとパンチを当てて、彼を止めてっていうような動きができた」と振り返った。