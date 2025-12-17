2022年に営業停止した佐渡市の「両津やまきホテル」が新たな宿泊施設に生まれ変わります。土地と建物を取得した東京の企業がホテルの改修を前に花角知事を訪れました。



県庁を訪れたのは東京に本社があり金融や不動産事業を手掛けるファンドクラウドホールディングスの幹部です。



〈ファンドクラウドホールディングス 中澤晴彦代表〉

「今回の両津やまきホテルは設備の改修が必要だと思うんですけど、ソフト面の改修が必要だったりその両方だったりしますので必要な部分をサポートさせていただく」





ファンドクラウドホールディングスはホテル開発なども手掛けていて、今回、グループ会社が佐渡市の両津やまきホテルの土地と建物を取得しました。〈花角知事〉「佐渡観光にとっては一つの魅力がまた生まれるのかなと思って期待をしております」両津やまきホテルは佐渡市内最大規模のホテルで、コロナ禍などの影響で2022年1月に営業を停止していました。ファンドクラウドホールディングスは今後、建物を改修し、能や鬼太鼓など佐渡の伝統文化を感じられる宿泊施設にする計画です。〈ファンドディベロッペ 佐藤慧士代表〉「佐渡の魅力を一面に出した宿泊施設を作りたいと考えているんですね。こちらを改修することによって地域貢献できるようなホテルづくりを目指していきます」着工は来年春以降で2027年のオープンを目指すとしています。