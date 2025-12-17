開園から3年を迎えた、愛知県長久手市のジブリパーク。スタジオジブリの作品につかれる「ジブリの大倉庫」内にある『なりきり名場面展』が17日、リニューアルオープンしました。



アカデミー賞受賞作『君たちはどう生きるか』では、大叔父とヒミ・眞人が対峙するシーンが…。



17日は、宮崎吾朗監督も会場に姿を現しました。





宮崎吾朗監督：「（当初は）結構間に合わせのつもりでやった展示だったんですけれども、（始まると）思いのほか好評でして。多少リニューアルした方が、皆さんに喜んでいただけるんじゃないかと」他にも、『おもひでぽろぽろ』の寝台列車のシーンも新登場。『紅の豚』など、14ある展示の半分がリニューアルしています。宮崎監督に、どんなポーズで写真を撮るのか聞いてみました。Q.ポルコになりきると思ったらピッコロおやじ？宮崎吾朗監督：「前も展示されていたのはポルコだったんですよ。その時はポルコと殴りあうということだったので。みんなポルコと写真を撮りたいわけじゃないですか。ピッコロおやじと一緒に写真を撮ってもしょうがないので」Q.監督がポーズをとるなら？宮崎吾朗監督：「こうやってニヤニヤしてもいいし、横でカーッてやってもいい。なりきるって言っても、みんなが同じである必要はないので、（ポーズに）遊びができたほうがいいなって」『ジブリのなりきり名場面展』は予約制で、現在は2026年1月・2月の入場分を販売しています。