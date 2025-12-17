´äËÜ¾È¡¦ÇòÀÐËã°á¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤ÇÃ¤Ç·½õ¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÆ±¤¸¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤¿»Ñ¤Ë¡ÖÊÂ¤Ö¤È¤Þ¤¤¤ä¤ó¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤Òー¤¯¤ó¥¬¥¿¥¤¤è¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¿¤Ä¤ß¤ÊºÇ¹â¡×
¢£¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüËÜ¼Ò¤Î¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¶õ´Ö¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´äËÜ¾È¡¦ÇòÀÐËã°á¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬Ã¤Ç·½õ¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÆ±¤¸¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆSnow Man´äËÜ¾È¡¦ÇòÀÐËã°á¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬ÊÂ¤ó¤Ç3¿ÍÆ±¤¸¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
3¿Í¤Ï´äËÜ±é¤¸¤ëÃ¤Ç·½õ¥Ñ¥Í¥ë¤ò°Ï¤ß¡¢Ã¤Ç·½õ¤¬¤·¤Æ¤¤¤ëº¸¼ê¤ò¹¤²Á°¤Ëº¹¤·¤À¤·¤¿·Ù¸î¥Ýー¥º¤ò¥Þ¥Í¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´äËÜ¡¦Æ£¸¶¤Ï¾Ð´é¤Î¤Ê¤«¡¢ÇòÀÐ¤Ï¥¥ê¥ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊÂ¤Ö¤È¤Þ¤¤¤ä¤ó¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤Òー¤¯¤ó¥¬¥¿¥¤¤è¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¿¤Ä¤ß¤ÊºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÃ¤Ç·½õ¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüËÜ¼Ò¤Î¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¶õ´Ö¡È¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡É¤Ë12·î19Æü¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£