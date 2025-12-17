Myukが約3年ぶりの本人出演MVを公開！2ndアルバム『Celeste』をデビュー5周年記念日に発売することも発表
Myukの新曲「雪唄 - yukiuta」が、12月17日に配信リリースされた。様々なクリエイタープロデュースで、シンガーとしての可能性に挑戦してきたMyukの、約2年ぶりの自作曲となる。
■デモ音源が3000万再生を記録
「雪唄 - yukiuta」は、2024年12月にデモ音源がMyuk公式SNSから発表され、瞬く間に各SNSで累計3,000万再生を獲得。日本童話『鶴の恩返し』からインスピレーションを得て、“別れ”を歌った本作は、古語を用いた歌詞表現や、Myukのルーツである民謡を思わせる節回しによって、日本情緒溢れる一曲で、Itai Naokiによって、アコースティックとデジタルを行き来するサウンドアレンジが施されている。12月17日20時にはMVも公開された。楽曲「Snow」以来、約3年ぶりの本人出演作品となる。
さらに、メジャーデビュー5周年の2026年2月4日に2ndアルバム『Celeste』が発売されることが決定。タイトルはラテン語で「青空/空っぽ」の意味で、5年間の活動の集大成といえる作品となる。本人によるタイトルコンセプトが、特設サイトで公開されているのでぜひチェックしてみよう。
アルバムの収録曲など詳細は追って発表予定。完全盤には2025年のワンマンライブ『Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”』東京公演の模様を収めた永映像ディスクが付属する。なお本日からCD＆サブスク予約がスタートしている。
Myukは2026年3月21日からにキャリア最大規模のライブツアー『Myuk Anniversary Concert Tour 2026』を開催する。詳細はオフィシャルサイトで。
■リリース情報
2025.12.17 ON SALE
DIGITAL SINGLE「雪唄 - yukiuta」
2026.02.04 ON SALE
DIGITAL ALBUM『Celeste』
2026.02.04 ON SALE
ALBUM『Celeste』
■関連リンク
アルバム『Celeste』特設サイト
https://www.myuk-celeste.com/
MyukオフィシャルFC「Secret Hz」
https://yodel-app.com/myuk/
Myuk OFFICIAL SITE
https://myuk.jp/