竹内涼真が“勝男”から180度変貌！刑事として“初恋相手”の井上真央と対峙『再会〜Silent Truth〜』1月スタート
竹内涼真さんが2026年1月期ドラマ『再会〜Silent Truth〜』で、今期話題となったラブコメ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の勝男とは180度異なる顔を見せる。初恋の相手と23年ぶりに“刑事と容疑者”として再会する切ないヒューマンラブミステリーで、井上真央さんと初共演を果たす。
■初恋の人は殺人容疑者！竹内涼真×井上真央が織りなす衝撃の再会
物語の起点となるのは、23年前。当時小学6年生だった淳一は、仲が良かった同級生3人と共に、ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有することに。やがて刑事となった淳一(竹内涼真)が故郷・神奈川県三ツ葉警察署に異動すると、ある殺人事件の捜査を担当することになる。そこで23年ぶりに再会したのは、秘密を共有した仲間のひとりで初恋の相手・岩本万季子(井上真央)--しかも彼女は、その事件の容疑者だった。
さらに衝撃的なのは、今回の殺人事件で使われた凶器が、かつて4人で桜の木の下に埋めた拳銃だったという事実。誰があの拳銃を掘り起こしたのか？そして、今回発生した殺人事件の犯人は誰なのか--。人気作家・横関大さんが上梓した江戸川乱歩賞受賞作を原作に、愛と罪が複雑に絡み合うミステリーが展開される。
■竹内涼真が見せる“新モード”――葛藤し続ける繊細な男
竹内さんが演じる飛奈淳一は、23年間も“誰にも言えない秘密”を抱えて生きてきた刑事。「人知れず、自分の脆さや一番弱い部分と向き合いながら、乗り越えようと闘い続けている人間」と役を分析する。
「自分が抱えているものを隠し通すことは、たとえ演技でもストレスになりますが、この“不安定な船に乗っているような旅”を楽しみながら闘っていこうと思います」
さらに竹内さんは「(『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の)勝男(笑)とはまるで違う役柄。新モードの竹内涼真をお見せしたい」と意気込みを語る。
■「優しいかも！」初対面で直感した井上真央との相性
竹内さんと井上真央さん、初共演となる2人だが、すでに現場では良好な関係を築いているよう。竹内さんは「初対面の時点で『あ、大丈夫かも。優しいかも！』と直感できて、うれしかった」と井上さんへの第一印象を明かす。
一方の井上さんは「顔、ちっちゃ！背、高っ！もうイメージ通り」と率直な感想を語りつつ、「本読みが終わった瞬間、サーッと目の前に来て力強く『よろしくお願いします！』と言ってくれたんです」と竹内さんの人柄に触れた。
役柄について井上さんは「竹内さんと同級生役だと聞いて『いくら何でも、ちょっと図々しくないかな』と申し訳ない気持ちになりました(笑)」と謙遜しながらも、「23年前の事件から現在にいたるまで、どういう人生を歩んできたのか、監督やスタッフの方と話しながら、彼女の大切にしたいものや守りたいものを考えていきました」と役作りへの取り組みを語る。
また今回のロケ地は、竹内さんの地元である神奈川県相模原市方面。「中学・高校の頃によく訪れていた場所。思春期真っ盛りのいい思い出も、苦しい思い出もたくさん詰まった場所ですし、当時の感情を自然と役に還元できると思うとエモいです！」と興奮を隠さない。
■瀬戸康史、渡辺大知、段田安則、江口のりこ--実力派キャストが集結
23年前の秘密を共有する同級生として、瀬戸康史さんと渡辺大知さんが参加。瀬戸さんが演じるのは、万季子の元夫で一級建築士として成功している清原圭介。優等生として生きてきた彼もまた、人知れず鬱屈とした感情を抱えている。
渡辺さんは万季子にひっそりと恋心を寄せ続けてきた佐久間直人を演じる。おとなしく優しい性格だが、自身の兄が新たな殺人事件の被害者となってしまうという運命に巻き込まれていく。
さらに段田安則さんが淳一の上司である心優しき署長・小杉房則に、江口のりこさんが県警一の変わり者と評される刑事・南良理香子に扮する。北香那さんは淳一と同棲中の看護師・今井博美役で出演。初恋の人との再会で揺れる淳一の心と、それを察知する博美の繊細な関係性も見どころのひとつだ。
脚本を手がけるのは、『僕の生きる道』シリーズや向田邦子賞受賞作『モコミ〜彼女ちょっとヘンだけど〜』など、繊細な心理描写に定評のある橋部敦子さん。メイン監督は映画『白夜行』『神様のカルテ』シリーズの深川栄洋さん。ミステリーと人間ドラマを巧みに融合させる手腕で、23年の時を超えて交錯する過去と現在、そして4人の複雑な心情を映像化していく。
竹内さんは「僕ら同級生の再会が、皆さんの心の奥底にある懐かしい感情、言葉では表せない感情とリンクしたらいいなと思います。いろんな自分の弱さと葛藤しながら闘う登場人物たちの姿を、ぜひ見届けてください」とメッセージを送る。
『再会〜Silent Truth〜』は2026年1月スタート、毎週火曜21時、テレビ朝日系で放送。初回は拡大スペシャル。
