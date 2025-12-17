元乃木坂46メンバーで女優・山下美月（26）が14日深夜放送の「ポムポムプリンのオールナイトニッポン0（ZERO）」（土曜深夜3・00）にゲスト出演し、幼少期に心を救ってくれた存在について語る場面があった。

リスナーから「引っ越して小学校を離れるとき、毎日しょんぼりしていました。引っ越しの当日、お友達がくれたのがプリンくんのハンカチでした。毎日のように使っていて、新しい学校でもお友達が作れて楽しく過ごすことができました。あのときは本当にありがとう」という心温まる投稿が寄せられた。

これを受けて、芸能界きってのポムポムプリンのファンで知られる山下は「私もプリンくんに救われている1人で」と幼少期のエピソードを語り始める。「私は両親が共働きで、いつも夜がお仕事だったから。学校から帰ってきて、一人で凄くさびしかったのね」

「でもね、プリンくんの塗り絵をずっとやってたの。そのおかげで私は全然さびしくなくなって。一人っ子だったけど、学校から帰ってきてプリンくんとずっと一緒にいれたから」というと、プリンは「ずっとお友達だったんだね!」と声を弾ませる。山下は「そうなの。だから、リスナーさんも救われてると思ったら号泣しちゃった」と感謝の思いを伝えていた。