¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡Ù¸ø³«¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£¶¦±é¼Ô¤Ë»£±ÆÃæ¤Î²ñÏÃ¤ÇÊü¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê°ì¸À¤òË½Ïª¤µ¤ì¡¢Âç¾Ç¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»ûÀ¾Âó¿Í¡õÈî¸åÎËÂÀÏº¤é
¡¡»£±ÆÃæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¶¦±é¤·¤¿Èî¸åÎËÂÀÏº¤¬¡Ö»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Ç¤Î¤¹¤´¤¤¤ä¤µ¤·¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»ûÀ¾¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ª¼ò°û¤à¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë²È¤Ç¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¤·¡¢°û¤ß¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤ÃË¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡×¸À¤ï¤ì¤Æ¤ÈË½Ïª¡£»ûÀ¾¤Ï»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¾¼ÏÂ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÂç¾Ç¤ê¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¶¦±é¿Ø¤ä´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë»ûÀ¾¡£Âç¸¶¤Ï¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¸½¾ì¤ËÅÁÀ÷¤·¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ï¤Ë¤ª¤ª¤é¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡×¡ÖÎ¢É½¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»ûÀ¾¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤ä¤µ¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¤Þ¤¸¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍò¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡º£ºî¤ÏÆî¶å½£°ì¤ÎÈË²Ú³¹¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÅ·Ê¸´Û¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Å·Ê¸´Û¤ÎBAR¤ÇÆ¯¤¯°ìÊý¡¢³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯Æü¡¹ÃµÄå¤È¤·¤ÆËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦±§º´ÈþÏ¡¡Ê»ûÀ¾¡Ë¤¬¡¢¥¹¥ê»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ·Ê¸´Û¥¨¥ê¥¢¤ÎºÆ³«È¯¤ò½ä¤ëµðÂç¤Ê±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡£º³ºÙ¡Ê¤µ¤µ¤¤¡Ë¤ÊÃµ¤·Êª¤«¤éÂç¤¤Ê»ö·ï¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í¤È¿Í¤Îå«¤È´õË¾¤òÉÁ¤¤¤¿ÃµÄåÊª¸ì¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Û¤«¤Ë¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢½ô¹¾Î¼´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¡£MC¤ÏÁñ¸ý¾´µ×¤¬Ì³¤á¤¿¡£
