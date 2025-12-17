俳優の水上恒司（26）が17日、都内で主演映画「WIND BREAKER/ウィンドブレイカー」（監督萩原健太郎）の公開御礼舞台あいさつに出席した。人気不良漫画の実写。この日は仙台でも舞台あいさつを行った。「4時間くらいの滞在で、ほとんど記憶がございません」と多忙な様子を明かした。

観客からの質問にも応じ「クリスマスパーティーをするなら、何パーティー？」との問いには「鍋パーティー」と答えた。ゲームの「桃太郎電鉄」が強いことも明かし、パーティー後にはみんなでゲームをすることも提案した。

学生時代の憧れの先輩について聞かれると「（創成館）高校1年生の時の先輩。野球部の2個上の先輩で（大田）圭輔さん」と述べた。「まあ（学業的に）頭が悪かったんです。留年ギリギリで、言葉は悪いんですがアホなんです」と当時を回想した。

ただ大田さんは創成館高校が初めて夏の甲子園を決めた時の主将。「ただ野球IQ、野球に関する知識、考え方や感性は素晴らしかった。人間性もあったから、人をまとめる力もあった。“圭輔が言うならついていく”というような人だった。レギュラー陣もみんなついていく姿を見てかっこいいなって。大好きでしたね」とリスペクトを口にした。