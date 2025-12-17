アイドルグループ「高嶺のなでしこ」が17日、1stアルバム「見上げるたびに、恋をする。」のリリース記念イベントを東京・青梅のダイバーシティ東京プラザフェスティバル広場で開催した。

ステージでは、アルバムリード曲「花は誓いを忘れない」や「メランコリックハニー」など、クリエイターユニット「HoneyWorks（ハニーワークス）」がサウンドプロデュースした全6曲を歌唱し、約700人のファンを魅了。グループの「公式ママ」である松本伊代もサプライズでVTRメッセージに登場し、アルバム発売を祝福した。

VTRでは松本がアイドルの大先輩として、「高嶺のなでしこ」メンバーのサンタへのお願い事をチェック。来年芸能活動45周年を迎える松本をお祝いしたい、というメンバーの声に「うれしい！ぜひ私が45周年でやる時があったら、応援しに来てください」とリクエスト。メンバーも「行きたいです！」と喜び、昨年7月以来の共演を熱望した。

その他にも、メンバーからは「松本とSNS動画を一緒に撮影したい」「2月からスタートするツアーで松本と共演したい」との声が。籾山ひめりは「ぜひ、私達と一緒にTikTok撮ってくれたらうれしいです」としつつ、2月からスタートする全国ツアーでの共演についても「一緒に出たい」と口にしていた。