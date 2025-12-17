ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３０）が１７日、都内で主演映画「天文館探偵物語」の公開御礼舞台あいさつに登壇した。

舞台に登壇すると、観客に向けて、「ライブ会場だと思って盛り上がってください！」と呼びかけて笑わせた。今作は鹿児島の繁華街・天文館が舞台。ロケも現地で行われ、寺西は縁ができたという。「芋焼酎好きなんですよ。鹿児島の方に芋焼酎をいまだに送っていただいております」と笑顔で明かし、「最近も１２本ぐらいかな。大きい段ボールで会社に送っていただいて、マネジャーさんも『これなんですか』って。すごくおいしくいただいております」と感謝した。

今作には同グループの原嘉孝（３０）も出演している。寺西は「家族が見に行った時に、原くんが出てきてくすくすなってたと。そんなシーンじゃないはずなのに、なっていたと聞いてそこが好きなシーンです」と楽しげに紹介。さらに、映画のテーマに合わせ、解き明かせない“謎”として「音楽番組でデーモン閣下とお会いして。原はすごく仲よさそうにしゃべっていて、『あいつもしかしたら魔界の人間なんじゃ』と思った」と笑わせていた。

撮影期間はグループ加入オーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」前だった。今年１年を、寺西は「本当にありがたいことにいろんな方に知っていただいた１年」と感謝。来年に向けては「健康第一！」と意気込み、「皆さまですよ本当に、ありがとうございます。健康が一番ですからね。体ありきですからね」と優しく呼びかけた。

イベントには大原優乃、肥後遼太郎、諸江亮監督も登壇した。