櫻井翔の意外な交友関係が明らかに 小学校の後輩俳優、KOC王者ら…6人で食事会
TBSで12月27日、特別番組『幹事Xと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ?〜』(24:10〜25:10 ※関東ローカル)が放送される。
『幹事Ｘと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ？〜』放送
この番組は、「ある芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼んで、どんな食事会になるのか？」をのぞき見する新ドキュメント＆トーク番組。決まっているのは名店の予約と幹事のみ。
今回、幹事に指名されたのは櫻井翔。ある名店で6人分の予約が取れていると聞かされた櫻井が声をかけたのは･･･?
食事会当日、櫻井の誘いに集まったのはスポーツ界から柔道オリンピック3連覇の野村忠宏、日本のヒップホップシーンのパイオニア・Zeebra、25年来の親友である俳優・佐藤隆太、さらに櫻井の出身小学校の後輩で若手実力派俳優・濱尾ノリタカ、そして実は一緒に旅行もした友人である『キングオブコント2012』王者のバイきんぐ・小峠英二。
全く異なるジャンルの人たちが集った幹事・櫻井の食事会。初顔合わせ同士も多く、最初はぎこちなさもあった6人が、次第にお酒も進み、意外な共通点で盛り上がったり、普段は聞けないような質問をしあったり･･･食事会は果たしてどうなるのか?
(C)TBS
『幹事Ｘと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ？〜』放送
この番組は、「ある芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼んで、どんな食事会になるのか？」をのぞき見する新ドキュメント＆トーク番組。決まっているのは名店の予約と幹事のみ。
今回、幹事に指名されたのは櫻井翔。ある名店で6人分の予約が取れていると聞かされた櫻井が声をかけたのは･･･?
全く異なるジャンルの人たちが集った幹事・櫻井の食事会。初顔合わせ同士も多く、最初はぎこちなさもあった6人が、次第にお酒も進み、意外な共通点で盛り上がったり、普段は聞けないような質問をしあったり･･･食事会は果たしてどうなるのか?
(C)TBS