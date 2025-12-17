40・50代が似合う「ピンク系トップス」→【グローバルワーク】で見つけた！

今シーズンのトレンドカラーとして注目を集めているのが「スモーキーピンク」。コーデをロマンチックに彩りながら、くすんだ色味が甘さをセーブしてくれるので、大人女性も取り入れやすいカラーです。今回は、ミドル世代に似合いそうな「ピンク系アイテム」が続々と登場している【グローバルワーク】から、おすすめトップスをピックアップしてお届け。落ち着いた色合いで、上品な華やかさをプラスできるピンク系トップスは、一点投入するだけで大人可愛い冬コーデを楽しめそうな予感……！

デイリー使いしやすいスウェットライクニット

【グローバルワーク】「スウェットライクVネックプルオーバー」＜スモークピンク＞\2,393（税込・セール価格）

くすみ感のある色味が、落ち着いた雰囲気を演出するVネックセーター。コットンをブレンドしたスウェットライクな風合いながら、クリーンな生地感でカジュアルすぎないのが魅力です。Vネックラインで顔まわりもスッキリ。40代のママスタッフぺぺちこさんが「前はお腹が隠れるくらい、後ろはお尻が隠れるくらいの丈感です」とコメントしているように、前後差ヘムのデザインだから体型カバーしながらおしゃれを楽しめそう。

大人も挑戦しやすい甘さ控えめピンクトップス

【グローバルワーク】「フワフワHugmeドルマンプルオーバー」＜モーヴピンク＞\4,990（税込）

パープルをミックスしたようなニュアンスのある色味が、おしゃれで可愛いトップス。甘さ控えめな色味なら、「ピンクアイテムが似合うか心配……」というミドル世代も挑戦しやすそう。腕まわりにゆとりをもたせたドルマンスリーブと、デコルテがキレイに見えるボートネックが抜け感を演出。Tシャツやシャツを合わせたレイヤードコーデもおすすめです。

ヘビロテ候補に！ オンオフ使える最旬カーデ

【グローバルワーク】「モールニットVネックカーディガン」＜ダスティピンク＞\4,391（税込・セール価格）

彩度と明度を抑えたピンク色で、冬コーデにしっくりなじみそうなカーディガン。ベーシックなデザインながら、「ほどよいツヤ感のあるベロアのような素材」（公式ECサイト）がトレンド感アップもサポートします。カジュアルすぎず上品に着こなせるカーディガンは、オンにもオフにも活躍しそう。スタッフさんも「ふわっと病みつきになる生地でヘビロテしたくなる」とお気に入りの様子。

着映え力も着回し力も備わった優秀カーデ

【グローバルワーク】「フェイクレイヤードカーディガン」＜ピンク × ライトグレー＞\3,142（税込・セール価格）

襟と袖口、裾のレイヤード風デザインが特徴のクルーネックカーディガン。1枚で着映えるから、シンプルなワンツーでも一気に垢抜けて見えそう。スタッフさんが「トップスとしても、羽織としても◎」とコメントしているように、着回し力の高さも期待できます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：mana.i