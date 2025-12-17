「ユウキ、あなたは泣くかも…」 レッドブルが角田裕毅に贈った“粋な贈り物”にファンも感涙
角田は来季テスト＆リザーブドライバーに
自動車レースF1のレッドブルに所属していた角田裕毅は、来季テスト＆リザーブドライバーに役割を変える。そんな中、レッドブル公式は角田に向けて粋な思い出動画を作成。それを見る本人の反応を収めた動画に、海外ファンからは惜別の声が相次いでいる。
角田に手渡されたスマートフォン。そこに映し出されているのはこれまでチームで重ねた角田の軌跡だ。チームの企画で挑戦したダンスや料理などのチャレンジ風景、普段のオフショットやメカニックら仲間との交流など、今までの思い出がたくさん詰まった動画を見終えた角田は、「いいね」と感慨深げに語っている。
レッドブル公式インスタグラムが「ユウキ、あなたは泣くかも……私たちも泣くかも」と記して、公開した動画には海外ファンからも、メッセージが殺到した。
「もう泣いているわ」
「ユウキはボッタスがメルセデスでやっていたように、SNSのコンテンツを続けた方がいいね」
「レッドブルのSNS担当者は絶対にユウキのファンだ」
「とても悲しい」
「ユウキはまた戻ってくる。近いうちにね」
「ユウキをレッドブルのメディアの責任者に！」
「ユウキ、大好きだよ」
来季はリザーブに立場を変える角田。コース外で見せるお茶目なキャラクターでファンに愛された角田との別れを惜しむ声が届いていた。
（THE ANSWER編集部）