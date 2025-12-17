クリスマス気分高まるーーーッ！！【スタバ】冬っぽビジュが可愛い♡「新作スイーツ」

【スターバックス】のホリデーシーズンが今年もスタート！ 11月1日から登場した新作スイーツは、見た目から冬らしさが漂うラインアップで、ショーケースを見ただけで気持ちがふわっと華やぎそう。自分へのご褒美にもぴったりな冬スイーツ、ぜひチェックしてみてください。

白い雪みたいな可愛さ「ホワイトチョコマカダミアドーナツ」

真っ白なコーティングがひと目で冬らしさを感じさせる「ホワイトチョコマカダミアドーナツ」。ホワイトチョコがたっぷりかかっていて、まるで雪をまとったようなビジュアルです。中にはマカダミアナッツ風味のクリームがたっぷり。トッピングのナッツとの組み合わせも相まって、ナッツの香ばしさとザクザク感をしっかり味わえそう！ 冬のコーヒータイムをいつもより少し楽しくしてくれそうです。

チーズのコクがたまらない～「ストロベリーチーズケーキ」

見た目から華やかな「ストロベリーチーズケーキ」は、濃厚さとすっきりした甘さがバランスよくまとまった一品。筆者も試したところ、チーズのコクをしっかり感じられながらも、ストロベリーの甘酸っぱさがあと味を軽やかにしてくれるので、重くなりすぎず食べやすい仕上がりでした。白いクリームと赤いストロベリーソースが冬の彩りを添えてくれるのも魅力。ゆっくり味わいたくなるような、寒い季節にちょうどいいスイーツです。

