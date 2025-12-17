部下の既婚男性職員と10回以上ラブホテルで密会していた問題を受け、11月27日に辞職した群馬県前橋市前市長の小川晶氏（42）が17日、同市内で会見し、自身の辞職に伴う同市長選（2026年1月5日告示、同月12日投開票）への出馬を正式に表明した。



小川氏は「市民の皆さんとこの1年9カ月、前橋に新しい流れをつくってきたにもかかわらず、私がその良い雰囲気を壊してしまいました。本当に申し訳ないと思っております。一方で、皆さんからいただいた期待をここで終わりにしてしまっていいのか。約束した公約も、道半ばで終わりにしてしまっていいのか。自分自身がどういった責任を取るべきか。ずっと悩んできました」と胸中を明かした。



その上で「政治家である以上、皆さまへの責任を果たすには、もう一度ここから立ち上がって、やり残した公約を実現するしかない。どんなに逆風でも、どんなに苦しくても、もう一度皆さんと一緒にこの前橋を変えていくんだ。そのために私の人生をかけて、次の市長選挙に再びチャレンジすることを決意しました」と〝出直し選〟に挑むとした。



「古い政治に戻さないためにも、皆さんとともに前橋をさらに前に進めていきたいと思っております」と強調した小川氏は「結びに、私の軽率な行動で市民の皆さまの信頼を裏切ることになってしまいました。期待していただいたみなさまの期待に報いるには、より良い政治をつくること以外になと考えております」と〝ラブホ密会〟騒動に触れた。



無所属での立候補で、政党の推薦も受ける予定がないと説明。記者団から、ラブホで密会していた男性職員が停職6カ月の懲戒処分を受けたことについて問われ「重い処分だなというふうに率直に感じております。私も職員のことは心配をしておりますが、みなさんにとってお世話になった方々に報いるためにも、これから政治をつくっていくしかない」と述べた。



選挙の争点について「私自身は、まさに自分の出直し選挙ということになりますので、自分自身に対する判断を仰ぐ選挙になるというふうに思っています」と指摘した。



