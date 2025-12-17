『ツイン・ピークス』で知られる俳優カイル・マクラクラン（66）は、1980年代のマレットヘアを「今は評価している」という。トップやサイドは短く、後ろ髪は長いという賛否両論のスタイルを40年以上前にしていたカイルは、英サンデー・タイムズ紙に「1980年代半ばにはかなり強烈なマレットだった。写真も残っていて、全部買い取ることはできなかったよ。後悔の時期は過ぎて、今はその時代にふさわしいものだったと評価している」と語った。



【写真】オフのＴシャツ×ジーンズ×クラシック白テニスシューズ姿がシンプルで格好良すぎる！

インタビューではさらに自身のファッションについても言及。服を捨てるのが苦手で、クローゼットには30年分のTシャツが詰まっているという。「僕の問題は物を捨てないこと。90年代のTシャツもまだ持っている。プラダ×アディダスのジャケットのように格好良くて大好きだけど着る勇気がない服もある」



また、自身のスタイルについては、「ニュートラルで快適、クラシック。Tシャツが多すぎる。無印良品の柔らかいコットンの白・グレー・ネイビーが好きで、ベージュのパンツやジーンズに合わせて、スタンスミスやジャックパーセルのようなクラシックな白いテニスシューズを履くんだ」と説明する。



近年はTikTokを積極的に活用し、ソーシャルメディアで人気を集めているカイルは最近、動画で10代の息子カラムが作った服を着ることもあると明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）