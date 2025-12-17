福岡市博多区の福岡アンパンマンこどもミュージアム in モールで17日、女優で声優の戸田恵子さんによる絵本の読み聞かせが行われました。

■戸田恵子さん

「僕はアンパンマンだ。」



福岡アンパンマンこどもミュージアム in モールに登場したのは、女優で声優の戸田恵子さんです。テレビアニメ「それいけ！アンパンマン」でアンパンマン役を務める戸田さんは、11年ぶりに福岡の会場に登場しました。





■戸田さん「博多に行くのだったら、ぜひ、ここのミュージアムに行きたいなと、自ら申し出まして。」今回、戸田さんが読み聞かせをしたのは、1973年に初めて子ども向け絵本として登場した「あんぱんまん」です。■戸田さん「僕はアンパンマンだ。いつもおなかの空いた人を助けるのだ。僕の顔はとびきりおいしい。」戸田さんの力強くも温かいアンパンマンの声に、子どもも大人もすっかり魅了されていました。■訪れた人「アンパンマンの声を聞けてよかった。」「自分の方が一生懸命になって、子どもそっちのけで楽しませていただきました。」「本当のアンパンマンの声だから感激しました。」読み聞かせに参加した人たちはアンパンマンに込められた作者・やなせたかしさんや戸田恵子さんのメッセージを感じるひとときになったようです。