◆プロボクシング ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇王者アンソニー・オラスクアガ（４回２分３７秒ＴＫＯ）同級４位・桑原拓●（１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチが行われ、王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国／帝拳＝は、４回２分３７秒ＴＫＯで、挑戦者の同級４位・桑原拓（３０）＝大橋＝を退けた。オラスクアガの親友で前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝はリングサイドで観戦。試合後は「トニー（オラスクアガ）の良さが存分に出た試合だったなっていう感じですね」と笑顔でたたえた。

良かった点について「ジャブの上下」と分析。１回に被弾した右目の影響を気にしながらも「淡々とジャブをついて試合をコントロールしてたので、すごく落ち着いて見てました」と感想を語った。

これでオラスクアガは４度目の防衛に成功。「ずっと防衛していくと思います。統一戦もしたいっていうふうに本人は言ってるんで、大きいファイトが実現するといいなという気持ちです」とたたえた。自身は２７日にサウジアラビアでスーパーバンタム級初戦を迎える。友人から大きな刺激を受け、新たな階級での戦いに臨む。