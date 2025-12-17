１６日、停泊中のニウエ籍の船舶「栄耀３」に乗船し、書類の照合を行う馬村出入境検査所の検査官。（海口＝新華社配信）

【新華社海口12月17日】中国海南省澄邁（ちょうまい）県馬村港の出入境辺防検査站（出入境検査所）は、貨物船に職員が直接乗船して検査を行う船上検査サービスを導入し、通関の円滑化を進めた。海南島全域を独立した税関管理区域とする海南自由貿易港の「封関」運営が18日に始まるのを受けた措置で、船側は通関時間を約4時間短縮でき、費用も約1万5千元（1元＝約22円）削減できるという。

馬村港での出入境検査所の取り組みは、海南自由貿易港の発展ニーズに積極的に対応し、ビジネス環境の改善を図ることで、海南島の「封関」運営の準備を支える実践例といえる。

１６日、ニウエ籍の船舶「栄耀３」への船体検査を終えた馬村出入境検査所の検査官。（海口＝新華社配信）

運営開始日が近づく中、同検査所は関係機関との連携を強化して手続きを最適化するとともに、科学技術を活用し、運営開始後の安全で円滑な通行を確保する基盤を固めた。

国際船舶代理業を手がける中国海口外輪代理の黄暁（こう・ぎょう）外勤業務員は「多くの業務は以前から一度出向けば済むようになっていたが、今では出向く必要もなくなった。通関がよりスムーズになったと感じている。まもなく始まる『封関』運営にも自信を持って臨める」と語った。（記者/楊冠宇）