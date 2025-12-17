水上恒司、観覧者に無茶ぶりで共演者慌てて制止「やめとけ！」
俳優の水上恒司（26）が17日、都内で行われた映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の公開御礼舞台あいさつに登場。観覧者に無茶ぶりをして共演者から制止される場面があった。
【集合ショット】イケメン揃い…！水上恒司＆木戸大聖ら
イベントには水上のほか、木戸大聖、綱啓永、BE:FIRST・JUNONが登壇。観覧者から受け付けた質問に、登壇者が答えるコーナーが設けられた。
「クリスマスキャロル」というニックネームの人から質問を受けると、水上は「なぜこの名前にされたんですか？」と逆質問。観覧者が「クリスマスってなってクリスマスキャロルが流れてきた」と答えると、水上は「歌いますか？」とユーモアを交えて声を掛けた。
共演者は「やめなさい」「やめとけ！」と制止。豪華出演者が観覧者との交流を楽しんだ。
原作は、にいさとるによる同名漫画。ケンカだけが取り柄の孤独な高校生・桜遥がてっぺんを目指して入学した風鈴高校を舞台に、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じる姿を描く。かつて不良の巣窟だった同校は街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”に変貌しており、力の絶対信仰を掲げる最凶集団との闘いを繰り広げる。
【集合ショット】イケメン揃い…！水上恒司＆木戸大聖ら
イベントには水上のほか、木戸大聖、綱啓永、BE:FIRST・JUNONが登壇。観覧者から受け付けた質問に、登壇者が答えるコーナーが設けられた。
「クリスマスキャロル」というニックネームの人から質問を受けると、水上は「なぜこの名前にされたんですか？」と逆質問。観覧者が「クリスマスってなってクリスマスキャロルが流れてきた」と答えると、水上は「歌いますか？」とユーモアを交えて声を掛けた。
原作は、にいさとるによる同名漫画。ケンカだけが取り柄の孤独な高校生・桜遥がてっぺんを目指して入学した風鈴高校を舞台に、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じる姿を描く。かつて不良の巣窟だった同校は街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”に変貌しており、力の絶対信仰を掲げる最凶集団との闘いを繰り広げる。