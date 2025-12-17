SHELLY、オーストラリアでの移住生活がスタート「毎日の忙しさの中にワクワクと感動がありまくります」 “濠洲ならでは”の動物と2ショットで現地から初投稿
タレントのSHELLY（41）が17日、自身のインスタグラムを更新。オーストラリアでの“移住生活”がスタートしていることを報告した。
【写真】パートナー＆3人の娘たちとの家族5ショットを公開したSHELLY
SHELLYは4月20日のインスタで、「めちゃくちゃ私ごとですが…ご報告があります！この夏から、私たち家族は海外での生活を始めることになりました。子供たちの視野を広げるためにもいつか海外で生活してみたい！と、前からパートナーと話していた中で、いろいろな環境が整い今おもいきって動くことにしました」と、家族との5ショットを添えて報告。
「行き先はオーストラリアです。大自然に触れたり楽しみながら、新しいことにチャレンジすることで、私自身やパートナーもたくさんのことを経験し成長したいと考えています。おチビたちはとても喜んでくれて、特に動物に触れあえることを楽しみにしてます！」と心躍らせていた。
この日の投稿では「パースに着いたよーー!!ちょっと前だったけど笑 遅ればせながら…新生活が始まって永遠にバタバタしております」と海外での生活をスタートさせていることを報告。
パースは“世界一住みやすい街”、“世界一美しい街”とも称される西オーストラリア州の州都で、SHELLYも「信じられないくらい美しい空と自然！毎日の忙しさの中にワクワクと感動がありまくります」と魅力的な街であることを伝えた。
「パースの初投稿はクオッカというめちゃくちゃ可愛い動物がいるロットネスト島に行った時のクオッカセルフィー」「触ったりしちゃダメだけど、人懐っこいから近づいてきてくれる！めっちゃ頭がクオッカに乗ってるように見えるから、一応触ってませんよー！の証拠写真も添えて」とつづり、フォルムや表情が愛らしいクオッカとの2ショット写真をアップ。
続けて「行ったり来たりの生活はまだまだ慣れないけど…今の所楽しんでます!!」と話し、「その楽しみながら慣れなくて苦戦してる姿を追っていただいた様子が夜会で放送されるので、よかったら見てください」と18日放送となるバラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系／後 9時50分）に出演予定であることを明かした。
SHELLYは1984年5月11日生まれ。神奈川県出身。父親はイタリア系米国人、母親は日本人の日米ハーフ。バラエティー番組やMCなど多方面で活躍。2014年1月にテレビ番組ディレクターの男性と結婚し、16年2月に第1子長女、18年1月に第2子次女を出産した。その後、19年11月に離婚を公表。22年5月にはパートナーとの事実婚と妊娠を明らかにし、同年11月に第3子となる三女が誕生した。
