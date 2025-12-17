煽られた末の惨敗、すぐには立ち直れなかった。各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」の第1回が12月13日に放送。今大会に初参戦したアントニー（マテンロウ）がライバルに強烈な煽りを受けた上に大敗し、苦悶の表情を浮かべるシーンがあった。

【映像】最強ポーカー芸人、煽られすぎて様子がおかしくなる

序盤からバチバチの読み合い、そして今大会ならではの“煽り合い”が続いた予選テーブルAの中盤。アントニーは3万3000点のポットを持ち、8人中6位という状況。挽回を期すアントニーはダイヤとハートの「Q6」という手で1600点のチップを出した。これに対して元AKB48で女優の篠崎彩奈が、スペードの「J8」でコールした。

フロップはクラブの「9」、ダイヤの「8」、クラブの「J」。アントニーは少し考え込んだ後に、1200点をベットした。2ペアが成立した篠崎も自信を持ってコールし、チップが積み上がっていく。「8」のペアが成立した篠崎が優勢で、勝率は88％。アントニーは前へ出ながらも、渋い表情を見せた。

ターンはダイヤの「2」。アントニーは4500点を上乗せ。実況の田口尚平アナは「打ち切る覚悟があるか、アントニー」と注目した。あえて激しい息遣いを見せ、篠崎を見つめるアントニー。一方で篠崎もここはチャンスの局面。じっくり考えた後に、アントニーを誘うようにコールを宣言した。

そしてリバーカード、現れたのはハートの「3」。静まり返った卓上で、篠崎は余裕の笑みを浮かべながらチェック。田口は「ギブアップか、打つのか？」とアントニーの反応を窺った。アントニーがさらにベットすると、篠崎はスナップコール。開かれたカードを見たアントニーは敗北を悟り、思わず頭を抱えた。このリアクションに視聴者も「かわいそう」「様子おかしいw」「ダサい言われてて草」と様々な反響を寄せた。

芸人の中でポーカーの腕前はトップクラスと、前評判の高かったアントニー。思わぬ敗戦に「ダッセェ」と呟き、しばらく顔を伏せてしまった。これを見た小籔千豊は「お店ではやらないでください。相手のハンドを批評するというのはいけないということが、よくポーカーのお店のトイレに貼ってあります」と笑いながら注意を促した。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）