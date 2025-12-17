県内で農業に携わる女性「農業女子」100人を撮影した写真家がいます。

なぜ写真を撮り続けるのか。

生産者を応援し、農業の魅力を伝えようとする取り組みを取材しました。



「農業写真家」藤粼優子さんの作品です。女性たちの収穫の喜びや農作業への情熱がひしひしと伝わってきます。



藤粼優子さん

「わたし、転勤妻であちこち転居しているんですよ。それで京都の綾部市という所に移り住んだ時、ひとりの農業女子に出会いまして。その方がきっかけで。農業とか農業女子を撮るようになりました。」





藤粼さんは鹿児島市生まれ。夫の転勤にともない京都から新潟を経て3年前から富山市で暮らしています。ブログを書くために始めたカメラの腕を磨き、全国のフォトコンテストで入賞を重ね、去年は東京のニコンプラザで個展も開きました。藤粼さん「撮り続けているとすごいかっこいい。農業をする人って力強いし、バイタリティーはあるし。なんかこう『農業女子』がいると農家の明るい未来が見えるような気がして可能性を感じて、魅力を感じて撮るようになりました」藤粼さんは、富山の農業女子100人を撮影するプロジェクトを自ら立ち上げ、1年で達成しました。農業との関りを深めようと農業サポーターを養成する富山市の「とやま楽農学園」に通い始めて3年になります。農業に興味を持つ人たちが集う場で新しい仲間もできました。この日は、富山市でリンゴの収穫作業を学びました。とやま楽農学園講師 太田象一郎さん「非常に（農業に）興味関心のおありの方。そういう意味での熱心さをお持ちの方じゃないかなと思います。いろんな方がこういう場に参加していただける意味は大きいと」藤粼さん「わたしも農業サポーターとしてナシの受粉とか、真夏にカキのせん定とか行ったんですけど、本当に大変だったんですけど。農家さんの努力っていうのが分かって。なんか農家さんに対する思いが深まって」講座の後、一緒に受講する仲間を撮影しました。「あ、このへんいいかな」「ズボン、ぐぐっと」実は、モデルやブライダルコンサルタントの経験もある藤粼さん。藤粼さん「わたし、女子ってやっぱり写真に撮られるときにかわいく写りたい、って思っていると思うんです。せっかく写真を撮るからには、体の角度とかそういうので変わってくる」ポージングや髪の乱れなどもていねいにチェックし、撮影する「農業女子」がより自然でよい表情になるよう声をかけていきます。「もう少し目線を」「どうどう？」「あーありがとう」「表情もすごい、いい」「いい？」「ありがとう！」撮影した写真がこちらです。藤粼さん「写真っていうのはカメラマンと被写体の共同作業なんですよ。お互いに気持ちがないとどうしてもいい写真、いい表情は撮れないと思っているので、一生懸命誠実に楽しく撮影させてもらっています」来月16日から3日間、藤粼優子さんの写真展が富山市ガラス美術館で開催されます。この写真展に向けて藤粼さんはきょうからクラウドファンディングを立ち上げています。