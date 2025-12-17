思わず笑ってしまうパパと犬の攻防戦が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で243万8000回再生を突破し、「立場逆になってて草」「犬に叱られてるw」「また寝るの笑った」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：酔っ払ってベロベロのパパ→犬のケージから出れなくなり…思わず吹き出してしまう光景】

パパが寝落ちした場所とは…

TikTokアカウント「wagaya0317」の投稿主であるママさんは、ポメラニアン×シェルティのMIX犬『ヒメサン』の可愛い姿を投稿しています。この日、パパさんは飲みに出かけていたといいます。帰宅したパパは酔っ払ってベロベロの状態…。ママさんが静かに見守っていると、なぜかヒメサンのケージの中へと入っていったそうです。

パパさんは、大好きなヒメサンのニオイに包まれて安心していたのかもしれません。思わず笑ってしまったママさんは、そのままケージの鍵を閉めました。さすがに体が痛くなってきたパパさんが起き上がっても、ケージから出ることができなくなってしまったのです。

荒ぶるわんこにも成す術なし

そんなパパさんの行動は、ヒメサンにとっては城の占拠以外の何物でもありませんでした。ケージの中でうろたえるパパさんに向かって、ワンワンと吠えて応戦！もしかすると、非常識な行為をするパパさんを叱っていたのかもしれません。

ヒメサンに叱られたパパさんでしたが、反発する余裕はなかった模様。再びゴロリと横になり、そのまま眠ってしまったそうです。ケージに立てこもるパパさんに、早く出ておいでと諭すヒメサン…。完全に立場が逆になってしまった2人の姿に、思わず笑ってしまうワンシーンでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「この犬、人飼ってんのか(笑)」「保護して間もないから緊張してるのかな？(笑)」「犬に出てくるなって言われてて草」など沢山の反響がありました。

仲睦まじいパパと犬！？

パパさんには、家だけで見せる独特な「謝罪方法」があるそうです。それは、土下座！！ママさんに誠意のこもった土下座をするパパさんですが、その隣にはヒメサンの姿が…。

なんと、パパさんは、ヒメサンと並んで土下座をするのだといいます。パパの動きに合わせて前足をズリズリと伏せるヒメサンは、本当に土下座をしているかのよう。

酔っ払って攻防戦が起こることもあるけれど、結局仲良しなパパさんとヒメサンなのでした。

TikTokアカウント「wagaya0317」には、ヒメサンの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「wagaya0317」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。