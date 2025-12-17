仕事中、家にいるお母さんから留守番中のハスキーさんのお姿が送られてきて…。まさかの光景は記事執筆時点で25.5万回を超えて表示されており、1.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

仕事中、母親から『犬の様子』が送られてきて…

Xアカウント『@kuroroyuzu』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「オリーブ」ちゃんのお姿。この日、オリーブちゃんは飼い主さんのお母さんとお留守番をされていたのだといいます。

すると、仕事中の飼い主さんの元に1枚の写真が届いたのだとか。

留守番中にみせた『まさかの行動』に絶賛

そこに映っていたのは…こたつの上に寝転がり、くつろぐオリーブちゃんのお姿。

サイズ感もジャストフィットしており、悪びれる様子もないことからまるで『正しい使い方』をしているのでは…と錯覚してしまう程の光景だったそう。

飼い主さんがお仕事中、オリーブちゃんが飼い主さんのお母さんと過ごしている中で、『ちょっぴりお行儀の悪いこと』を堂々としてしまうそのお姿は、まるで小さな子どものようで、多くの人々をほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「これが動物病院の診察台なら120点のお行儀」「こたつミカンならぬ、こたつハスキー」「コタツに入ってもふれるなんて最高」「固定観念に囚われない使い方」「食べられても知らんぞーｗ」など多くのコメントが寄せられています。

仲良しハスキーコンビの日常

5歳のシベリアンハスキー「オリーブ」ちゃんは、お転婆で心優しい女の子。「かんな」ちゃんという妹のような大切な存在もあり、いつでもどこでも寄り添って過ごすそのお姿はあまりにも尊いものだといいます。

一緒にドッグランへ出かけたり、お家でのんびりと寄り添いながらお昼寝をしたり…。血縁関係はなくとも、本当の姉妹のように絆を育むオリーブちゃんとかんなちゃんのお姿は、日々シベリアンハスキーの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

