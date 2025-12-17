飼い主さんとわんこの「ある朝の光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で31万4000回再生を突破し、「寝坊の原因ｗ」「一生起きれません…」「これはたまんない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、目が覚めて『腕が重いな』と思ったので布団をめくってみた結果…思わず悶絶する『まさかの光景』】

腕が重たくて起きた朝

Instagramアカウント「taromaru627」の投稿主さんは、『たろうまる』ちゃんという可愛いトイプードルと暮らしています。とっても甘えん坊なたろうまるちゃんですが、基本的に寝るときは別々。ベッドは解放しているものの、寒いときしか一緒に寝てくれないそうです。

この日、腕に違和感を覚えて起きたという投稿主さん。なにかが腕の上に乗っているような感覚だったといいます。そっと布団をはいで確認してみると、そこにはたろうまるちゃんの姿が…！なんと、たろうまるちゃんが投稿主さんの腕枕で寝ていたのです。

普段はありえないたろうまるちゃんの姿に、投稿主さんは驚いてしまったといいます。

可愛すぎて心の中で悲鳴！？

しかし、たろうまるちゃんとの添い寝は、投稿主さんにとって幸せでたまらないものでした。腕の痛みが吹っ飛ぶくらい、幸せで満ち溢れたといいます。そのあまりの温かさに、心の中で悲鳴をあげたという投稿主さん…。

この時間がずっと続けばいいのに…。そんな気持ちでいっぱいになったのか、起きる気力を完全に失ってしまったそう。あまりにも可愛いたろうまるちゃんの行動に、見ている方まで癒されてしまいそうですね♡

この投稿には「これは嬉しすぎますね」「この光景憧れます…」「私も叫んでもいいですか？」などの温かなコメントが寄せられています。

寒がりなたろうまるちゃん

たろうまるちゃんは、とっても寒がりなわんこだといいます。そのため、冬のドライブは毛布が必須。投稿主さんは、ブルブル震えるたろうまるちゃんを毛布で包み、寒くないよう気遣っているのだそうです。

6歳のたろうまるちゃんですが、雪ん子のように毛布を被った姿はまるで赤ちゃん。投稿主さんによると、あまりにも赤ちゃん扱いすると怒ってしまうこともあるといいます。とはいえ、可愛すぎるのは紛れもない事実…。立派な大人のわんこだけれど、なぜか毛布が似合い過ぎるたろうまるちゃんなのでした♡

たろうまるちゃんの微笑ましい日常はInstagramアカウント「taromaru627」の他の投稿からチェックすることができます！ぜひチェックしてみてくださいね。

