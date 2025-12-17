赤ちゃんに添い寝していたわんちゃん。お互い大きく成長し現在の様子が...。

生まれた時からずっと一緒にいて赤ちゃんのことを気にかけてくれるわんちゃんと子どもの成長の記録が尊すぎると話題になっています。その様子が投稿された動画には「仲良しさん」「どちらも気になる存在ですね」とコメントが寄せられ、記事執筆時点で19.8万回以上も再生されることとなりました。

【動画：赤ちゃんが生まれた時から一緒にいる犬→大きくなったら…あまりにも尊い『成長記録』】

生まれたての赤ちゃんに添い寝

TikTokアカウント「mugi_____yyy」に投稿された動画に登場しているのは、生後間もない赤ちゃんとポメラニアンの『むぎ』くん。

動画に収められていたのは、ぐっすりと眠る赤ちゃんの頭にぴったりと体を寄せて添い寝をするむぎくんの姿でした。赤ちゃんを抱っこしているお母さんの腕に沿うようにむぎくんも背中を寄せてきたそうで、むぎくんも赤ちゃんを支えているつもりなのかもしれません。

他の日には、クッションの上で寝る赤ちゃんの肩にむぎくんは前足をそっと置いて、寝かしつけをしているかのような光景もあったそうです。

一緒に遊ぶ良きお兄ちゃんに成長

赤ちゃんが座ったり立ち上がったりできるまで成長すると、一緒に遊ぶことも増えてきたといいます。

おもちゃを使ってむぎくんの興味を引こうとする赤ちゃんと、それを見てとても嬉しそうな表情をするむぎくんからは、まるで兄弟のような仲の良さがうかがえたそうです。

時には、赤ちゃんにとってまだ力加減がむずかしく、振り下ろした手がむぎくんに強く当たってしまうこともあるそうですが、むぎくんは決して怒らず穏やかな表情で赤ちゃんを受け入れてくれていたようです。

よたよた歩きの子どもを気にかける様子も

赤ちゃんがさらに成長しよたよた歩きを始めても、一緒にいてくれるむぎくんとの関係性は変わらなかったようです。楽しそうに二人で遊びながらも、赤ちゃんが転んでしまわないか気にかけるようにしっかりと赤ちゃんのことを観察してくれているむぎくん。どんどん頼り甲斐のある姿に成長しているようで、思わず今後の二人の関係性も見守っていきたくなってしまいます。

むぎくんが赤ちゃんを気にかけながら一緒に成長していく様子を見ることができる今回の動画には、「どちらも気になる存在ですね」「仲良しさん」とコメントが寄せられていました。

むぎくんと赤ちゃんの現在の様子や、これまでの日常の様子をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「mugi_____yyy」の他の投稿も是非チェックしてみてください！

