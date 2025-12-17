真野恵里菜、夫・柴崎岳選手も絶賛の“胃腸に優しい”メニュー「『週1で食べたい！』と」

1児の母であり、プロサッカー選手・柴崎岳選手の妻でもある真野恵里菜さんが「いつもとは違った夕飯」というタイトルでブログを更新。風邪をひきやすい季節にもぴったりな、“胃腸に優しい”メニューを取り入れた夕飯を紹介してくれました！

真野さんが「胃腸に優しく！を意識した日の夕飯」と紹介した献立に取り入れていた「秋鮭の出汁茶漬け」の作り方はこちら。

■秋鮭の出汁茶漬け

【材料】・秋鮭・塩胡椒・ごはん

＜出汁＞・水・ほんだし・みりん

＜トッピング＞・塩昆布・小ネギ

【作り方】（1）秋鮭に軽く塩胡椒をしてフライパンで少し焼き目を付ける（2）酒をふりかけて蒸し焼きにする（3）お湯にほんだしとみりんを合わせて出汁を作る（4）鮭に火が通ったらほぐしながら骨を取る（5）器にご飯を盛り付けて鮭を乗せ、塩昆布、薬味用の小ネギを振り、出汁をかければ完成

■家族からも大好評！

真野さんは、こちらのメニューについて「ちょっと胃腸が疲れ気味だったので この日は出汁茶漬けにしてみました」と説明。

また、「1人のときのご飯でたまに出汁茶漬けを作って食べていたんだけど 夫も一緒の夕飯に作るのは初めてだったから『美味しい！週1で食べたい！」と言ってくれました』」と、柴崎選手からも大好評だったと教えてくれました！

さらに、「今回は胃腸に優しくがテーマだったから鮭は焼いたけど サーモンとか鯛のお刺身とか漬けマグロとかも食べたいから また出汁茶漬け作ろ〜」とコメントしていました♪

