「本来は獲得不可能なレベル」と高評価の冨安健洋　アヤックスとの短期契約は「双方にとってメリット」に

今年7月にアーセナルを退団し無所属となっていた冨安健洋が、オランダのアヤックスと契約を結んだ。期間は今季終了までと伝えられている。同国屈指の名門を新天地として、今後は久々の公式戦出場を目指すことはもちろん、北中米ワールドカップ（W杯）が半年後に控える日本代表への復帰も、現実的な目標になりそうだ。

アーセナル在籍時より膝などを痛め、ピッチから離れる期間が長かった冨安は、アヤックスが“リハビリ明け”でのプレーを披露する舞台となる。選手としてのスキルはワールドクラスとも評されてきた27歳のアヤックス加入の話題は、現地で大きく報じられており、その中では、コンディション状況を問う冷静な指摘もあるようだ。

クラブ専門サイト『Ajax Life』も今回の移籍に関するトピックを配信しており、「日本代表として42キャップを誇るトミヤスは今季終了までの短期契約にサインしている。彼の加入により、フレッド・フリム監督は最終ラインでより多くの選択肢を手にすることになる」と新戦力加入を称賛している。

また、「本来であればアヤックスにとって獲得不可能なレベルの選手」と評しながら、故障歴の多さを振り返り、「度重なる膝の怪我によって成長が大きく妨げられた」などと綴っている。