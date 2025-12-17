衆議院は17日、自民党と日本維新の会が提出した議員定数削減法案について、臨時国会で結論を出さず、「継続審議」とすることを正式に決めた。その後、選挙制度をめぐり各党は、同日開催された衆議院選挙制度協議会で案を報告しあった。

協議会の逢沢座長は、各党に対して、理想とする選挙制度と現行の小選挙区比例代表並立制に修正を加えた制度の二つのパターンについて、党内の議論を求めていた。

協議会の終了後、逢沢座長は「現行の選挙制度で、30年間10回（選挙を）やった。問題点もあるということが、国民からも指摘をされている。時代も大きく変わり、それに応えるという責務もある」と述べ、選挙制度改革の必要性を強調した。その上で「理想論」として、中選挙区制の復活についても可能性を否定しなかった。

次回の協議について逢沢座長は、来年の通常国会に合わせて再開する考えを示した。協議会は、2025年の国勢調査の速報値が遅くとも来年5月に出ることを踏まえて、結論を得ることになっている。

衆議院の定数削減をめぐり、自民党と維新は16日の党首会談で、衆議院選挙制度協議会の下で国勢調査の結果を踏まえつつ、両党が協力をして「確実に成案を得ることを目指す」ことで合意した。

しかし、協議会出席者の一人は「定数を減らすも増やすも選挙制度を先に決めて考えないといけない。定数削減一本立ちというのは順序が違う」と指摘している。