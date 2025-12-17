「体験型」福袋に注目…“アイドルなりきり”や干支にちなんだ“一口馬主体験”　1人限定1億2000万円の純金「キャプテン翼」福袋も

2025年も残り2週間となる中、そろそろ気になり始めるお正月のお楽しみといえば“福袋”です。

12月に入り、各社から次々と2026年の福袋が発表されています。

様々な福袋を買い続けて40年以上になる、福袋研究家に2026年のトレンドを聞きました。

「福袋カレンダー」運営 福袋専門家・ももジイさん：

「体験型」福袋が人気がありまして、最近は目立ってきています。

東武百貨店は、若い女性から大人気だという「私もアイドル！私推し福袋」を抽選販売します。

昭和アイドルになりきっての撮影体験に加え、自分の特大ポスターや缶バッジを作ることができます。

一方、2026年の干支「午（うま）年」にちなんだ貴重な体験型福袋もありました。

「福袋カレンダー」運営 福袋専門家・ももジイさん：

今回特に注目しているのが、郄島屋の体験型福袋「一口馬主体験福袋」。

5人限定で実際の競走馬デビューを控えた育成馬の中から1頭を選び、1年間限定で馬主席でのレース観戦や調教見学などを体験できます。

さらに、郄島屋には衝撃価格の仰天福袋もありました。

郄島屋が販売を予定しているのは、大ヒット連載漫画「キャプテン翼」の福袋。

価格は1億2000万円です。

1人限定で、純金製のサッカーボールと特製フィギュアに加え、レジェンド原作者の高橋陽一さんのオフィスで似顔絵を描いてもらうことができるという超プレミアムな体験型福袋です。

応募の受け付けは2026年1月3日と4日の2日間、郄島屋の各店舗で行われるということです。