スピードスケート女子で2018年平昌冬季五輪金メダリストの高木菜那さん（33）が17日、来年開催のミラノ・コルティナ五輪で解説を務めることを発表した。

高木さんは自身インスタグラムで「2026年ミラノ・コルティナ五輪でスピードスケートの競技解説をする事になりました！！」と発表。担当する競技は「女子の1000m以上、男子の1500m以上の放送される種目」と説明した。

続けて「引退して初めてのオリンピック。どのような形で携わりたいのか、携わるべきなのか。どうしたらオリンピックの楽しさを皆さんに届けられるのか。私なりに考えました。このオリンピックはきっと出場してきた3大会と同様に、私にとってすごく大切な時間になると思っています。だからこそ皆さんの記憶に残る。そして心に残るオリンピックにしたいなと思いました」と大役への意気込みも明かし「私の知識と私の想いを言葉にのせて皆様にスピードスケートの面白さ、オリンピックの楽しさ素晴らしさを届けていきます」と宣言した。

高木さんは14年ソチ五輪から3大会連続で五輪に出場し、18年平昌五輪で団体追い抜きとマススタートで金メダルを獲得。五輪の同一大会で日本女子初の2冠を達成した。

高木さんの妹・美帆（31＝TOKIOインカラミ）は12日に行われたスピードスケートW杯女子1500メートルで優勝、代表入りを確実にしており、妹のレースを姉が解説する“姉妹競演”の実現が期待される。