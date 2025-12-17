17日午前、北海道千歳市の高速道路で、新千歳空港に向かう空港連絡バスが炎上する火事がありました。バスには乗客・乗員あわせて41人が乗っていました。

■「真っ黒になって火が噴き出した」

17日午前、北海道千歳市の高速道路で撮影された映像では、前方に黒い煙があがっています。炎上していたのは空港連絡バス。炎はバスの後部からあがっています。

別の動画では、車内から大量の白煙とともに火が噴き出す様子も。17日午前11時40分ごろ、乗客・乗員41人を乗せていた空港連絡バスが炎上しました。

目撃者「もう真っ黒な煙。1回煙が収まった。鎮火したと思ったら、また真っ黒になって火が噴き出して。ものすごいプラスチックが燃えるようなくさいにおい」

年末にかけ、利用者が増える中で起きた空港連絡バスの火災。運行会社によりますと、炎上したのは札幌市のホテル前から札幌駅を経由して新千歳空港に向かうおよそ40キロの道中。空港まで残り10キロほどの高速道路上で運転手が異変を感じ、緊急停止。その後、炎上しました。

■バス後部に出火原因か…

骨組みが残り、黒く焦げたバス。出火原因を調べているのでしょうか、後方部分に集まる消防隊員の姿も。火は通報からおよそ1時間40分後に消し止められました。乗客・乗員にケガはなく、荷物も回収されたということです。

出火原因について、専門家は後部にあるタンクからの燃料漏れではないかと指摘。

消防は、バス後部に出火原因があるとみて調べています。