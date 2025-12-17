レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級で24年パリ五輪王者の文田健一郎（ミキハウス）が17日、自身のインスタグラムを更新。同五輪以来1年4カ月ぶりの復帰戦となる全日本選手権（18日開幕、東京・駒沢体育館）をケガのため欠場すると発表した。

文田は「日頃よりたくさんの応援ありがとうございます。12月18日の天皇杯グレコローマン63kg級に出場予定でしたが、怪我により棄権することとなりました」と報告。「楽しみにしてくださっていた皆さま、関係者の方々には申し訳ありません」と謝罪した。

ケガの程度については「幸い選手生命を左右するような大きな怪我ではありません」と説明し、「今回は大事をとって棄権する決断をしました。次の舞台では最高のコンディションでパフォーマンスが出来るよう努力していきますので、これからも応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

今月1日には全日本選手権に向けた練習を公開。「凄く不安もあるし、楽しみでもある。新しいこと尽くしの1年で、新しいレスリングを披露できるので、緊張もあるが楽しみでもある」と語っていたが、無念の欠場となった。