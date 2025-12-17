４人組Ｋ−ＰＯＰグループ「ＫＩＳＳ ＯＦ ＬＩＦＥ」が１６日、東京・有明の東京ガーデンシアターで日本デビューツアー（３都市４公演）のファイナル公演を迎えた。

日本デビュー曲「Ｌｕｃｋｙ」や、韓国でのデビュータイトル曲「Ｓｈｈｈ（Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｖｅｒ．）」などをパフォーマンス。「こんにちは。私たちがＫＩＳＳ ＯＦ ＬＩＦＥです」と全員であいさつすると「もう最後の公演というのが信じられません。エネルギーが爆発しています。やばい！やばい！」と興奮ぶりを口にした。

ライブ後半では、このツアーのためだけに用意したソロのカバーステージへ。ハヌルはあいみょんの「愛を伝えたいだとか」の弾き語りを披露し、ベルは藤井風の「満ちてゆく」を情熱的に歌唱。ナッティはＤＯＵＢＬＥの「Ｄｅｓｔｉｎｙ」、ジュリーはＶａｕｎｄｙ「東京フラッシュ」をパフォーマンスし、個性ある４人それぞれの魅力を表現した。

アンコールでは「Ｂｙｅ Ｍｙ Ｎｅｖｅｒｌａｎｄ」などを披露し、最後は客席と一緒にジャンプしながら「Ｂａｃｋ ｔｏ Ｍｅ」を熱唱。「皆さん、愛しています！本当にありがとうございます！」と感謝を伝え、ツアーを完走した。