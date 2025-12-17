熊本県の木村知事に、今年の県政運営の成果として挙げるものを聞きました。

動き出したTSMC第2工場の建設。JR肥薩線の復旧合意。 急ピッチで進む道路拡幅と新たな将来構想。

今年1月からの休みは32日と「働いて働いて働いて働いた」木村知事でしたが、この1年をどのように捉えているのでしょうか。

聞き手：RKK熊本放送「NEWSゲツキン」 青谷倫太郎アンカー

休みは32日「決断」の1年

2025年の県政を振り返り、木村知事としてこれ頑張りました、やり遂げましたというのは、いかがですか。

木村敬知事「自分自身アピール下手なんで、言いにくいですけど、知事に就任して2年目ということで、1年間種をまいてきたことが実って、ある種の決断をいくつかできたところが良かったと思っています」

「決断」の1年だったと話す木村知事。

県のスポーツ施設や空港アクセス鉄道の方向性を示すことが出来たと振り返ります。

その中でも特に力を入れたのが、2020年7月の豪雨からの復旧です。

実は○○で…

木村知事「肥薩線の川線の部分、八代・人吉間の鉄路での復旧。これをJR九州との間で合意ができた」

一部区間が不通となっているJR肥薩線について、県とJR九州は今年3月、「鉄道」による復旧で最終合意しました。

他の組織との交渉があったり、折衝があったりするが、大変さや山場はありましたか？

木村知事「私自身がかなり『鉄分の濃い人間』鉄オタなもんですから、好き過ぎて前のめり過ぎたところも、ややありました」

何鉄なんですか？

木村知事「『乗り鉄』、昔は時刻表を自分で書くような子どもだった」

鉄道への熱い思いをのぞかせながら、「鉄道での復旧は絶対に実現したかった」と語ります。

木村知事「全国見ていると残念ながらバスやBRT（※）などに代替の流れが進んでいく中で、JRと粘り強く交渉を重ね、場合によっては国土交通省から話を振ってもらいながら、1番は住民、観光業界、沿線のみなさんの思いをぶつけて最終合意ができたのは良かった」

※BRT（バス・ラピッド・トランジット）…走行空間、車両、運行管理などに工夫をして、従来のバスよりも高性能で高い利便性を提供する次世代のバスシステム

そんな決断続きの知事が、度々、コメントを求められたのがTSMCの動きについてでした。

台湾本社で聞いた真意

第2工場の着工時期は、当初の「今年3月まで」から「年内」へと変遷。 ようやく今年10月に建設開始が発表されました。

昨日（12月16日）菊陽町の建設予定地を訪ねてみると、着工したばかりの2か月前とは雰囲気が変わっていました。

青谷アンカー「TSMC第2工場、建設地の前に来ています。工事現場に繋がるゲートが少しだけ空いている状態で、着工したばかりの2か月前とは雰囲気が変わっています」

今年10月の時点ではクレーンのアームが立ち並び、工事用のトラックが頻繁に出入りしていました。

しかし現在はクレーンの台数が減り、工事が急ピッチで進んでいるようには見えません。

果たして第2工場はどうなるのか。

木村知事「私も先月TSMCの本社に行って、最高幹部とも会っています。第2工場のプロジェクトは引き続き継続していると。中断とか中止とかそういうことではない。ただ、どういう内容にしていくか、『パートナー企業』とTSMCは言いますけど、私からするとそれはどういう物を作って欲しいかという企業との交渉があると聞いている。時々、スピードが緩やかになる時もあるのではないかと」

「パートナー企業と第2工場で製造する製品の検討も並行して進めているのでは」と話します。

菊陽町では他にも変化がありました。

上空からドローンで見ると…

青谷アンカー「TSMCの前の県道を広げる工事は具体的に始まっています。どれくらいの範囲で行われているのかドローンで上空から確認すると、片側1車線の道路よりも広い幅で行われているのが分かります」

県道大津植木線を最大6車線に広げる工事が進んでいました。

刻々と変化するセミコンテクノパーク周辺。県は産学官が連携して技術革新を生み出す拠点、『くまもとサイエンスパーク構想』を打ち出しています。

知事が描く、熊本の将来像とは？

「新産業の中心に」/物価高対策も

木村知事「自動走行の車やAI、遠隔診療、ロボットなど人間の未来を支えていく新しい産業が日本で起きる時に、その中心地に熊本がなるように頑張りたい」

最後に、来年の生活に関わる物価高対策についても質問しました。

青谷アンカー「熊本県として来年県民に提示できる物価高対策は？」

木村知事「最低賃金が急に上がったものですから、事業者の人が耐えうる、経営を支えるような事業を早急に事業者用に作りたい。あとは、医療・介護・保育園の方々の給料面での国からの支援策を早いうちに交付した上で、年明けには別途、県民向けの政策を講じていきたい」

TSMCの効果ってどこに出た？

（スタジオ解説）2025年も大きな話題となったTSMCですが、その効果は、県民の生活にメリットとして届いているのでしょうか。

例として、工場がある菊陽町の税収を見てみます。

昨年度の税収が約79億円だったのに対し、今年度の税収は約95億円と、税収が1年で16億円増えています。

そのため菊陽町は、今年度から学校給食の無償化をスタートさせました。来年度からは農業や働く世代への支援も検討しているということです。

熊本県全体でも、今後、半導体関連企業の進出が進むことで、歳入は右肩上がりとなる見込みです。

▼熊本県の歳入（見込み）

2026年度 5297億円

2027年度 5341億円

2030年度 5412億円

この税収を、県民にどう還元していくのか。『働いて働いた』木村知事の、次なる『決断』と手腕が問われます。