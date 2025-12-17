大泉洋主演のテレビ朝日ドラマ「ちょっとだけエスパー」最終回が１６日に放送された。

多大な犠牲が生じても、１０年後に事故で亡くなる四季（宮崎あおい）の運命を変えようとする兆（岡田将生）の計画を阻止するために文太（大泉洋）たちが立ちはだかり…。

最終盤には謎の白い男（麿赤兒）の、まさか正体も判明した。

結果、３４人が亡くなったクリスマスの事故は犠牲者ゼロとなり、四季と文人（岡田将生）が恋仲になりそうな雰囲気で、文太たち「ビット５ マイナス１」も健在のハッピーエンドとなったが…。

２０２５年、２０５５年、２０７０年が登場する難解なストーリーと結末に、ネットでは「面白かった」の感想が相次ぐ中で、「ちょっとだけエスパーの最終回が理解できんかった」「理解はできなかったんだけど（笑）、面白かった（笑）」「どういうこと？誰か教えてえ」「ムズすぎて」「よく分からなかった…けど、文太たちみんな生きていて良かった」「ちょっとだけ分からなかった」「でもどういうことかわかってない」と正直な投稿も相次いだ。

一方で白い男の正体について「あの老人の正体を知って色んな意味で震えた」「どんだけ苦労した」「いったい２０年の間に何があったんだ…」「くそジジイになったら麿赤兒になるのか」と騒然。

途中で状況が理解できずに諦め、脱落して佐助と遊び始めた桜介（ディーン・フジオカ）に「私も分からない！ｗ」と爆笑も起こっている。