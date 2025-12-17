17日（水）の九州北部は午前中から雲が広がり、雨が降った時間もありました。午後になると雨はやみ、雲は次第に薄くなってきました。



朝の冷え込みは弱く、最低気温は福岡で9.2℃と平年より4℃ほど高くなりました。最高気温は15℃ほどと、雨が上がった昼過ぎ以降は気温が高くなりました。



そんな中、佐賀県武雄市の武雄温泉で、すすやほこりを払い落とす「すす払い」が行われました。従業員が笹竹を使って、国の重要文化財「楼門」の天井などのすすやほこりを払いました。また、築148年で、現在使用されている温泉施設の建物では国内最古とされる「元湯」の浴槽や洗い場の清掃が行われました。営業は18日からは平常通りで、年末年始も休まず、元日の午前6時からは1年の繁盛と安全を祈願する初湯式が行われます。





福岡と佐賀の天気です。18日（木）は、朝はやや雲があるものの、日中は各地ともよく晴れそうです。午後は日差しが増えて、洗濯物もよく乾きそうです。朝の最低気温は、沿岸部で7℃ほど、 内陸部で4℃くらいの予想です。日中の最高気温は各地とも15℃ほどで、日なたでは日差しのぬくもりを感じられそうです。週間予報です。金曜日までは晴れますが、土日は再び天気が下り坂となり、傘の出番となりそうです。来週も天気はぐずつき、雲の多い空もようが続くでしょう。気温は週末にかけて高くなり、土曜日は20℃に迫るほどの暖かさとなりそうです。