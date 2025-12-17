【新華社東京12月17日】東京でこのほど「2025国際ロボット展」が開催され、産業用ロボットの新たな発展の方向性を示す協働ロボットのほか、将来的にサービス業や物流、医療などの分野で幅広い応用が期待される人型ロボットが注目を集めた。

今回出展された人型ロボットは、半数以上が中国企業によるものだった。浙江省のロボットメーカー杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の人型ロボットG1は全身に最大43個の関節モーターを搭載し、複雑な動作を再現できる。深度カメラと3Dレーザーレーダー「LiDAR」技術によって、360度の全方位環境認識も実現する。

広東省深圳市のロボット開発企業、帕西尼感知科技（深圳）のブースには、人型ロボットTORA-ONEが作ったアイスクリームを待つ来場者の列ができていた。TORA-ONEは0.01ニュートン級の力の変化も検知できる触覚センサーを備え、指先の微妙な力が調整できるため、アイスクリームのカップやコーンが変形、破損することはない。

国際ロボット展は、日本ロボット工業会と日刊工業新聞社の主催で2年ごとに行われ、今年で26回目となる。今回は日本や中国、韓国、米国、ドイツなどの国と地域から670以上の企業・団体が出展した。（記者/楊智翔、銭錚）