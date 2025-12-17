LOWRYS FARM more＋me第6弾♡スタッフ愛が詰まった限定バッグ

LOWRYS FARMの人気スタッフプロデュース企画「more＋me」から、第6弾となる特別なアイテムセットが登場します。今回は過去最大の9名のスタッフが参加し、それぞれの“好き”を詰め込んだ『myfavoritebag』を展開。テイスト別に選べる3種のセットは、着るだけで冬コーデが完成する頼もしい存在です。スタッフならではのリアルなこだわりが光るラインアップで、自分らしいおしゃれをもっと楽しめるはず♡

淡色で叶えるやさしい冬コーデ

“モテコーデにぴったり！冬の淡色セット”



価格:11,000円

セット内容は全3点。

カーディガンは、ゆるっとしたサイズ感と淡い桃色ピンクのような柔らかなカラーが魅力。冬から春まで着回せる一着です。

キャミワンピースは、冬らしいベロア素材を使用。伸縮性があり、後ろのリボンで長さ調節も可能。落ち着いたモカカラーで幅広いコーデに対応します。

バッグは、過去に人気だったコンパクトバッグを復刻。前後ポケット付きで収納力が高く、ベージュの淡色カラーがコーデに自然になじみます。

STAFF:tomone,toyo,のあ

映えを狙う個性派ルック

“映えスタイルに！攻めの個性派ルックセット”



価格:11,000円

インナーは、LOWRYS FARM定番タートルネックを花柄デザインで復刻。レイヤードするだけで一気に華やかな印象に。

ポーチは、ブルー×レッドの配色が目を引くストラップ付き仕様。チャームを付けてアレンジも楽しめます。

ワンピースは、存在感のあるボリュームミニ丈。カラーはブラックで、1枚着からレイヤードまで幅広く活躍します。

STAFF:サトムラ,なっちゃん,くれは

小物で差が付く大人カジュアル

“差が付く小物入り！大人のカジュアルセット”



価格:11,000円

スウェットは、柔らかな素材感と丸みのあるシルエットで着心地抜群。袖口の花刺繍と胸元のメッセージデザインがポイントです。

バッグは、ネイビー×アイボリーのブロックチェック柄ハンドバッグ。程よい伸縮性で見た目以上の収納力。

ネックレスは、再販希望の多かったハートデザインを復刻。ステンレス素材で季節を問わず活躍します。

ニット帽は、星のスタッズとパールを散りばめたデザインで、冬コーデをさりげなく格上げしてくれます。

STAFF:なつき,mami,ナナセ

“好き”を纏う冬のご褒美セット

スタッフ一人ひとりの感性が詰まった「more＋me」第6弾は、選ぶ楽しさも魅力のひとつ。テイスト別に用意された3種の『myfavoritebag』は、今の気分やなりたい自分に寄り添ってくれます。

数量限定だからこそ、心ときめくセットは早めのチェックがおすすめ。LOWRYS FARMらしい遊び心を、この冬のワードローブに取り入れてみてはいかがでしょうか♪