スタジオには、気象予報士の平島さんです。きのう、気象庁から発表がありましたが、防災気象情報が新しくなるんですね。



運用は来年5月下旬からですが、新しい名称が設けられるなどしますので正しく理解することが大切です。



こちらが、現在の防災気象情報です。4段階の警戒レベルがあり災害ごとに分けられていますが、対応する呼び方がなかったり、災害の種類が十分に区別されていなかったりしていました。





分かりにくいと迷ってしまったり、避難の判断が遅れたりすることもありそうですね。そこで、新しい防災気象情報では表現を統一しました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに警戒レベルに対応する名称を全て同じにしたんです。危険度が高い方からレベル5の「特別警報」、4の「危険警報」、3の「警報」、2の「注意報」となります。比較してみるとずいぶんすっきりしましたね。ですが、注意も必要です。新しい防災気象情報にはレベル4の「危険警報」という情報が新たに設けられます。特別警報と警報の間に位置し、警報よりも危険度が高い情報です。それと、現在の大雨警報は「浸水害」と「土砂災害」、さらに、この両方に対する呼びかけの3種類がありますが「土砂災害」が独立する形になりました。レベル4の「土砂災害警戒情報」がなくなって代わりに「土砂災害危険警報」になったんですね。「氾濫発生情報」も「氾濫特別警報」に変わりました。どの災害に対しても警戒レベルと、その際に取るべき対応、そして、情報の名称を統一することで直感的に分かりやすくする狙いがあったんです。一方で、大雪警報などの見直しはありませんでしたね。今回の改定は、いち早い避難が必要な災害を対象としています。そのため、避難するとかえって危険になるおそれがある大雪や暴風警報は見直しの対象にはしませんでした。運用まであと半年ほどしかありませんから、どこまで周知できるのか心配な面もありますね。大きな課題です。来年の5月の運用開始を前にまたお伝えしたいと思います。