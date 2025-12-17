WEリーグ特任理事で広島アンバサダーの元日本代表DF近賀ゆかり氏が17日、都内で報道陣の取材に応じ、20日に行われる広島―ノジマ相模原（14時、Eピース）の試合をPRした。

広島はリーグ中断前最後の試合となる一戦でクリスマスイベントを開催。先着1万人に「サンタ帽ソックス」をプレゼントする。雪遊びできるエリアや降雪ショー、地元小中高生による演奏会などさまざまな企画を用意している。小中高生は無料招待。

目標来場者数1万人に対し、現時点では8000人程度の見込み。近賀氏は「地元に根付き、女子サッカーを盛り上げていくことが目標。クリスマスの前に親子でイベントと試合を楽しんでもらえたら」と来場を呼びかけた。

広島は来月1日、国立競技場で開催される皇后杯決勝でINAC神戸と対戦する。近賀氏とともに取材対応したWEリーグ理事の元日本代表GK海堀あゆみ氏は「元日の国立決勝で、女子サッカー界はチャンスをいただいた。代表選手もいて、今のWEリーグを楽しんでもらえると言っても過言ではないカード。ぜひ皆さんに見てほしい」とこちらも魅力をPRした。