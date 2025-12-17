「セバスチャン・ブイエ」が贈る、遊び心あふれるバレンタイン限定ショコラコレクション！1月9日より順次登場
フランスと日本の2カ国で活躍するパティシエ、セバスチャン・ブイエさんが手掛けるクリエイティブなショコラコレクションが、2026年1月9日(金)より順次登場する。
【写真】今回のショコラコレクションを手掛ける、パティシエのセバスチャン・ブイエさん
伝統的なフランス菓子の技法に、遊び心とモダンなデザインを融合させた多彩なメニューは、見た目の美しさはもちろん、ひと粒ごとに異なる味わいのハーモニーを楽しめる贅沢なラインナップ。写真映えする華やかなデザインと上質な味わいで、バレンタインギフトや自分へのご褒美としても注目のコレクションだ。
常設店、公式オンラインショップ、全国の百貨店バレンタイン催事場などで販売予定。
■セバスチャン・ブイエについて
フランス・リヨンを拠点に活躍するセバスチャン・ブイエさんは、パティシエ、そしてショコラティエとして、その多才なクリエイションで世界中のショコラファンを魅了し続けている。彼の才能は、単なるスイーツの枠を超え、独創的な発想と確かな技術によって表現される。特に、色彩豊かなマカロン、繊細なショコラ、そしてフランス語で“おやつ”を意味する「グテ」をテーマにしたヴィエノワズリーにいたるまで、フランス伝統の技術・おいしさと最先端のクリエイションを融合させた菓子を提案し続けている。
若くしてその才能は認められ、2004年、フランスの名門「ルレ・デセール」協会に当時最年少で入会。長きにわたりオート・パティスリーの精鋭を紹介してきた同協会について、セバスチャン・ブイエさんはこう語る。
「このファミリーの一員になれたことをうれしく思います。私たちは不屈の精神、創造性、向上心という価値観を共有しています」
伝統を重んじながらも、常に新しい表現を追求する不屈の精神が、現在のセバスチャン・ブイエさんを特徴づける独創的なクリエーションへとつながっている。
■Coffret Voyage(コフレボヤージュ)1620円
旅のときめきを閉じ込めた、バレンタイン限定のトリュフアソート。旅行カバンをモチーフにした華やかなデザイン缶の中には、香り高いビタートリュフと、まろやかなミルクティートリュフの2種を詰め合わせ。手のひらサイズのかわいらしさと上質なショコラの味わいが調和した、贈る人ももらう人も心弾むギフト。
■Amour Bijoux Chocolat(アムールビジューショコラ)1080円
宝石のきらめきを思わせる、ベリーのショコラアソート。フランボワーズガナッシュとストロベリーガナッシュ、2種のガナッシュをつややかに仕立て、ひと粒ごとに異なるベリーの表情を楽しめる。ジュエリーのような可憐なルックスは、贈りものはもちろん、“思わず撮りたくなる”ショコラだ。
■Champagne Cocktail Chocolat(シャンパン カクテル ショコラ)1512円
シャンパンとフルーツが溶け合う、カクテルのように華やかな味わいのショコラアソート。香り高いシャンパンガナッシュに、ストロベリー・グレープ・アップルのフルーティなアクセントを重ね、大人の余韻を楽しめるリュクスな仕上がりに。ひと粒ごとに広がる果実の香りと気分が華やぐルックスは、ギフトシーンを彩るひと品としても注目のショコラギフト。
■Sable Nounours(サブレ ヌヌース)2160円
ヘーゼルナッツの香ばしさを活かしたサブレに、ザクザク食感のフィヤンティーヌやプラリネを合わせた、食べ応えのあるひと品。かわいらしいベア型に仕上げ、ミルクとビターチョコレートでコーティングされている。見た目の愛らしさと、香ばしさ・食感の楽しさを兼ね備えた、贈って喜ばれるショコラだ。
■Maca’lyon(マカリヨン)3個入り1404円、6個入り2592円、9個入り3780円
マカロンをショコラでコーティングした、セバスチャン・ブイエのスペシャリテ。リヨン本店でも通年販売される、シェフ自身も思い入れの深い人気商品だ。“マカロン＋リヨン＝マカリヨン”という名前に込められたオリジナリティと上質な味わいが特徴。
■Rouge a Levres et Chocolat a maquiller(ルージュ ア レーブル ショコラ ア マキエセット)各1080円、2916円
グラマラスな口紅型ショコラで贈る、遊び心あふれるコスメ風チョコレート。ビター、木いちご、いちご、カシス、キャラメルなど、多彩なフレーバーから、贈る相手の個性や好みに合わせてセレクトできるのも魅力だ。本物そっくりのデザインと上質な味わいで、思わず写真を撮りたくなる華やかさ。“友達や大切な人へのギフトにぴったり”の大人気シリーズ。
■店舗情報(Japan)
伊勢丹新宿店、西武池袋本店、[Gouter] グテ 学芸大学店
今回のコレクションについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のコレクションの狙いは？
2026年のバレンタインでは、セバスチャン・ブイエならではの「遊び心×リヨンのエスプリ×確かなショコラ技術」をより強く打ち出しました。リヨンと日本の2拠点で培ったクリエイションを融合し、“華やかさ”と“味わいの満足度”のどちらも妥協しないラインナップを展開しています。
ターゲットは、自分ご褒美を楽しむ20代〜40代の女性で、友人同士のギフトに“さりげない遊び心”を求めるユーザーです。トレンド感・デザイン性の高いショコラを贈りたい方といった、“ギフトに個性とストーリーを求めるユーザー層”を想定しています。「選ぶ瞬間から楽しいショコラ体験」を届けることが今回の狙いです。
ーー今回のコレクションのイチオシは？
2025年の目玉は、旅のときめきを閉じ込めた「コフレボヤージュ」です。旅行カバンをモチーフにしたデザイン缶は、思わず写真に撮りたくなるかわいさ。缶を開けると、ビターとミルクティー、味わいの異なる2種類のトリュフが“旅のストーリー”のように並ぶ特別感があります。ギフトとしての華やかさと、手のひらサイズの愛らしさ・上質な味わいを兼ね備え、初めてブイエを手に取る方にもおすすめできる代表作です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
ひと粒ごとに小さな“遊び心”を込めました。2026年のバレンタインが、皆さまにとって特別な1日になりますように。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
