老後に住みたい「沖縄県の自治体」ランキング！ 2位「石垣市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
穏やかで時間に追われないスローライフへの憧れを持つ人は少なくありません。美しい景色と歴史的な魅力を持つ街並みは、日々の散策や趣味の時間に彩りを添えてくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月4日、全国20〜70代の男女250人を対象に、老後に住みたい自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、老後に住みたい「沖縄県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「本土より物価が安く、豊かな自然と離島ならではのゆったりとした時間が流れるため」（20代女性／長崎県）、「色んなアクティビティがあったり楽しそう」（20代女性／兵庫県）、「美しい海と温暖な気候に恵まれ、ゆったりとした暮らしが楽しめるため」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「冬でも暖かく、老後の弱った体でも過ごしやすそう」（20代女性／宮城県）、「本島なので都市機能や医療機関、モノレールなどがあり生活しやすそうだから」（40代女性／兵庫県）、「総合病院やショッピングセンターなどもあり、交通も便利なので住みたいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：石垣市／47票沖縄県八重山諸島の中心地である石垣市は、美しいビーチと温暖な気候に恵まれたリゾートアイランドです。観光地でありながらも生活インフラが整っており、離島ならではのゆったりとした時間と美しい自然の中で、穏やかな老後を過ごしたいという人々に支持されました。
1位：那覇市／129票沖縄県の県庁所在地である那覇市が、圧倒的な票を集めて1位となりました。温暖な気候と国際空港へのアクセスの良さ、そして県内の行政・商業・医療の中心地としての利便性が評価されました。特に、老後の生活において最も重要視される都市機能の充実度と、異文化が交差する活気ある雰囲気が最大の魅力です。
